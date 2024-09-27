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Лента новостей Крыма

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Сергей Аксёнов: 61 миллион. Столько туристов отдохнуло в Крыму за 10 российских лет. Это больше, чем, к примеру, население...

Сергей Аксёнов: 61 миллион. Столько туристов отдохнуло в Крыму за 10 российских лет. Это больше, чем, к примеру, население...

61 миллион. Столько туристов отдохнуло в Крыму за 10 российских лет. Это больше, чем, к примеру, население Италии или ЮАР.

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