Ждем заявления Путина

ВАЛЕРИЙ ЧИКУНОВ

А давайте сделаем наоборот . Сначала проведём его тезисы по изменению системы в жизнь . а только потом по их исполнении проведём ВЫБОРЫ . Хотелось бы увидеть воочию национализацию всех без исключения предприятий , те, что своровали в 90-х , а сначала надо выстроить их заново за счёт олигархата - ведь это то , что было временно эксплуатировано как начальный капитал и легализация попросту сворованного у народа путём мошеннических схем (например введения ваучера в жизнь) . Вы только вдумайтесь сколько денег , сырья земли и территорий водного бассейна было потеряно и ими вывезено из страны за эти 30 лет ! А значит вернуть стране утраченную выгоду за все эти годы развала и грабежа . А если откажутся , то провести законом обязательную экспроприацию . Ведь справедливо , по- Ленину , -вся земля , недры , реки , моря и озёры ,леса .... должны принадлежать народу !!! И именно поэтому и взимались во все времена налоги , а когда приходит беда для страны именно народ идёт защищать свои ценности , а не олигархи . Восстановить справедливость , вот тогда народ поверит его словам . А так просто голосить в воздух не сбыточными фантазиями нет смысла . Помогите на самом деле нашим страждущим , а не бегите по первому зову спасать чужих , которые ещё в добавок и вредят нашей стране . Ну Вы поняли . Вы никогда не видели как моются эти олигархи , не поверите -опасной бритвой . Жир с тела снимают перед сном .