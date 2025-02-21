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Царьград

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Анатолий Аксаков: Банкам оставили решение по приёму старых долларов

Анатолий Аксаков: Банкам оставили решение по приёму старых долларов

Анатолий Аксаков заявил, что банки самостоятельно решают возможность приёма старых долларов. Вопрос обмена купюр, выпущенных до 2013 года, создает трудности для русских туристов за границей.

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