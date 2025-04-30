Экс-тренер ЦСКА Воробьев высказался о допинге двух хоккеистов команды

Бывший главный тренер московского хоккейного ЦСКА Илья Воробьев высказался о том, что в допинг-пробах хоккеистов армейского клуба Владислава Каменева и Никиты Седова был обнаружен мельдоний, и пожелал игрокам терпения, чтобы справиться с этой ситуацией.