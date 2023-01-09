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Советы от звёздного дизайнера Натальи Душегреи : Как не замёрзнуть в рекордные морозы

Советы от звёздного дизайнера Натальи Душегреи : Как не замёрзнуть в рекордные морозы

К наступлению рекордных морозов (по прогнозам синоптиков в ближайшие дни температура будет на 15 градусов ниже нормы) Наталья Душегрея дала несколько полезных советов для наших читателей, как не замёрзнуть:https://rreporter.

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