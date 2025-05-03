Количество кибератак в Казахстане увеличилось вдвое

По итогам января-марта 2025 года в Казахстане было зафиксировано 30 тыс. инцидентов в сфере информационной безопасности, это в 2 раза больше, чем за аналогичный период 2024 года, передает «24KZ» со ссылкой на Ranking.
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