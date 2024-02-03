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Суд отказал в аресте экс-врача, оскорбившей погибшего в СВО отца ребенка

Суд отказал в аресте экс-врача, оскорбившей погибшего в СВО отца ребенка

Суд Москвы отказал следователю в ходатайстве об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении экс-врача Надежды Буяновой, которая на приеме в детской больнице некорректно высказалась об отце ребенка, погибшего в зоне спецоперации (СВО).

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Комментарии
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лл
лина любимцева
ЧИСТИТЬ нужно не только ряды  &quot;врачей&quot;  но   и  ряды судейского корпуса... Жа...За 30 лет после развала СССР столько дряни расплодилось... Обстановка располагала...
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