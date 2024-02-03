Суд отказал в аресте экс-врача, оскорбившей погибшего в СВО отца ребенка

Суд Москвы отказал следователю в ходатайстве об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении экс-врача Надежды Буяновой, которая на приеме в детской больнице некорректно высказалась об отце ребенка, погибшего в зоне спецоперации (СВО).