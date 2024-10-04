Разработчик IT-решений в строительстве: «Нужно дать инженеру инструмент для оценки рисков»

ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 октября, ФедералПресс. Для IT-компаний, работающих в строительной отрасли, уход западных вендоров с российского рынка стал большим шоком, пришлось адаптироваться и создавать отечественные решения, аналогичные западным.
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