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Российская Федерация обладает крупнейшей группировкой бронетанковых сил в мире

Российская Федерация обладает крупнейшей группировкой бронетанковых сил в мире

﻿﻿Российская Федерация обладает крупнейшей в мире группировкой бронетанковых войск. По разным оценкам, в стране хранится более 22 тысяч единиц таких машин.

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