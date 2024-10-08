Росгвардия показала уничтожение ДРГ ВСУ в приграничье Курской области

В приграничном районе Курской области бойцы спецподразделения Росгвардии с помощью беспилотника с управлением с видом от первого лица (FPV-дрона) уничтожили диверсионно-разведывательную группу (ДРГ) Вооруженных сил Украины (ВСУ).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии