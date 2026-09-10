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Царьград

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Следственный комитет возбудил дело на мать за ДТП сына в Ярославле

Следственный комитет возбудил дело на мать за ДТП сына в Ярославле

В Ярославле мать подарила 13-летнему сыну кроссовый мотоцикл, на котором тот, не справившись с управлением, сбил 11-летнего велосипедиста.

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