Скидки 90-130 тыс. рублей. В России подешевели автомобили Changan

Как сообщают «Китайские автомобили», компания Changan одновременно с началом российских продаж кроссовера Uni-K установила привлекательные скидки на существующий модельный ряд.
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