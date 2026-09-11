Штурмовики ВС РФ ведут бои в Николаевке, которую называют «воротами в Славянск» Российская армия неумолимо приближается к Славянско-Краматорской агл.
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