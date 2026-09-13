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Шведский концерн продолжит обслуживать учебные центры армии Польши

Шведский концерн продолжит обслуживать учебные центры армии Польши

Соглашение о технической поддержке пяти центров боевой подготовки польской армии до конца 2028 года подписал шведский оборонный концерн Saab, сообщает 13 сентября Defence24.

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