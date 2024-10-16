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Закон, порядок, государство

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Удар по опорному пункту ВСУ нанесли артиллеристы группировки войск «Центр»

Удар по опорному пункту ВСУ нанесли артиллеристы группировки войск «Центр»

После массированного артиллерийского удара, нанесённого расчётами реактивных систем залпового огня «Град», штурмовые подразделения группировки приступили к зачистке опорного пункта и дальнейшему продвижению.

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