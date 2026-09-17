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Татар-информ

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За прошедшую неделю в Татарстане выявлено почти 10 тысяч случаев ОРВИ

За прошедшую неделю в Татарстане выявлено почти 10 тысяч случаев ОРВИ

С 7 по 13 сентября в Татарстане выявлено 9 827 случаев ОРВИ и гриппа, сообщает управление Роспотребнадзора по РТ.

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