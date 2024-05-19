Болезнь Альцгеймера: бывает ли бессимптомное течение? Ирэн ОрлонскаяУченые из Королевской академии наук и искусств Нидерландов провели исследование, результаты которого оказались весьма значимыми для понимания болезни Альцгеймера.
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