Intel рассказала, насколько процессоры Lunar Lake будут быстрее конкурентов Компан...

Intel рассказала, насколько процессоры Lunar Lake будут быстрее конкурентовКомпания Intel поделилась свежими подробностями о будущих потребительских мобильных процессорах Lunar Lake, которые составят конкуренцию Arm-чипам Qualcomm Snapdragon X, причём как по части общей производительности, так и в ИИ-задачах.