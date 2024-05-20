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Intel рассказала, насколько процессоры Lunar Lake будут быстрее конкурентов Компан...

Intel рассказала, насколько процессоры Lunar Lake будут быстрее конкурентов Компан...

Intel рассказала, насколько процессоры Lunar Lake будут быстрее конкурентовКомпания Intel поделилась свежими подробностями о будущих потребительских мобильных процессорах Lunar Lake, которые составят конкуренцию Arm-чипам Qualcomm Snapdragon X, причём как по части общей производительности, так и в ИИ-задачах.

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