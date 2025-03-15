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Доктор Евдокименко объяснил, почему нельзя измерять давление по утрам

Не рекомендуется измерять артериальное давление сразу после пробуждения. Практикующий врач-ревматолог, невролог, академик российской Академии Медико-Технических Наук (АМТН РФ) Павел Евдокименко рассказал aif.

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