Доктор Евдокименко объяснил, почему нельзя измерять давление по утрам

Не рекомендуется измерять артериальное давление сразу после пробуждения. Практикующий врач-ревматолог, невролог, академик российской Академии Медико-Технических Наук (АМТН РФ) Павел Евдокименко рассказал aif.
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