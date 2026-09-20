ИП из Уфы заплатит компенсацию за игрушку с "Машей и Медведем"

Создатели мультфильма «Маша и Медведь» добились денежной компенсации за пиратский товар.Московская компания «Маша и Медведь» добилась компенсации с предпринимателя Ву Ван Фыонга из Уфы за нарушение исключительных прав на товарные знаки.