Чем могут закончиться разборки на бензоколонках Иван Рыбин Фото: Александр Мелехов/ТАСС На отечественном розничном рынке автомобильного топлива намечается большой передел собственности, в результате которого все без исключения АЗС могут перейти во владение вертикально-интегрированных нефтяных компаний (ВИНК).
Топливный кризис: передел рынка с отягчающими обстоятельствами
Комментарии
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Maxim
Национализировать нефтяную отрасль, как в Китае CNPC, да и всё.. Помните - с чего началась Февральская революция : с дефицита хлеба в Петрограде, хотя по РИ его было - завались, масоны - создали искусственно .. саботажников на нефтебазах - можно отстреливать из арбалетов, в сов. время были такие операции, огнестрел там - опасен..
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