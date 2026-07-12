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Великобритания наконец демонстрирует серьёзный подход к криптовалютам

Как отмечает CEO Wirex Чет Шах, серия последних регуляторных шагов показывает: Великобритания может наконец перестать откладывать своё превращение в криптохаб — амбиции, о которых говорил ещё Риши Сунак в 2022 году.

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