Великобритания наконец демонстрирует серьёзный подход к криптовалютам

Как отмечает CEO Wirex Чет Шах, серия последних регуляторных шагов показывает: Великобритания может наконец перестать откладывать своё превращение в криптохаб — амбиции, о которых говорил ещё Риши Сунак в 2022 году.
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