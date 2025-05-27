Летом два новых автобусных маршрута соединят ЛНР с Ейском и Сочи

Летом два новых автобусных маршрута соединят ЛНР с Ейском и СочиДесять новых межрегиональных маршрутов пассажирских автобусных перевозок зарегистрированы в транспортном сообщении с новыми регионами Российской Федерации.
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