Минивэн Voyah превратился в кинотеатр на колесах

В Китае у знакомой россиянам модели появилось новое исполнение Private Customized Edition — еще более роскошное, отличающееся двухцветным окрасом кузова, щедрым декором в салоне и гигантским выдвижным экраном для пассажиров второго ряда.
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