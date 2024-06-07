«Сбрендили совсем»: Байден и Макрон устроили на торжествах в Нормандии антироссийское шоу.

Байден и Макрон на юбилейных торжествах в честь высадки союзников в Нормандии REUTERS Cмерть ветерана, опоздание Макрона к британскому монарху и нелепые движения Байдена - на юбилейных торжествах в честь «Дня Д», высадки союзников в Нормандии, было немало говорящих деталей.
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