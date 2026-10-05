Strive приобрела 2000 BTC

На прошлой неделе компания Strive приобрела еще 2000 BTC примерно за $169 млн. Это стало крупнейшей покупкой компании с июня и позволило ей вплотную приблизиться к MARA в борьбе за четвертое место среди публичных BTC-казначейств.
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