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«Не мальчуковая профессия»: Филипп Киркоров раскрыл, кем планирует стать его сын

«Не мальчуковая профессия»: Филипп Киркоров раскрыл, кем планирует стать его сын

Артист поддержал выбор Мартина. Филипп Киркоров с сыном Мартином. соцсетиНа музыкальном фестивале «Звезды Русского Радио в Завидово» Филипп Киркоров сделал неожиданное заявление о профессиональных устремлениях своего младшего наследника.

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