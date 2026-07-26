«Не мальчуковая профессия»: Филипп Киркоров раскрыл, кем планирует стать его сын

Артист поддержал выбор Мартина. Филипп Киркоров с сыном Мартином. соцсетиНа музыкальном фестивале «Звезды Русского Радио в Завидово» Филипп Киркоров сделал неожиданное заявление о профессиональных устремлениях своего младшего наследника.
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