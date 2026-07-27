Mitch McConnell Pokes Head Out Of Shell With New 'Proof Of Life' Pic From Rehab Sen. Mitch McConnell (R-KY) on Monday 'said' he's undergoing physical therapy, but that he hasn't been medically cleared to leave rehab after being admitted to the hospital after his June 14 fall.
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