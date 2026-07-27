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Zero Hedge

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Mitch McConnell Pokes Head Out Of Shell With New 'Proof Of Life' Pic From Rehab

Mitch McConnell Pokes Head Out Of Shell With New 'Proof Of Life' Pic From Rehab

Mitch McConnell Pokes Head Out Of Shell With New 'Proof Of Life' Pic From Rehab Sen. Mitch McConnell (R-KY) on Monday 'said' he's undergoing physical therapy, but that he hasn't been medically cleared to leave rehab after being admitted to the hospital after his June 14 fall.

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