NYT: США предложили России три экономические уступки ради перемирия на Украине

Президент РФ Владимир Путин, специальный посланник президента США Стивен Уиткофф (в центре) и зять президента США Джаред Кушнер во время встречи в Москве, 5 сентября 2026 года © Михаил Метцель/POOL/РИА Новости Администрация президента США Дональда Трампа предложила Москве три «выгодных экономических стимула» в обмен на ограниченное прекращение огня на Украине.
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