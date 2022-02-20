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Политолог оценил слова Зеленского о выходе из ядерного меморандума

Политолог оценил слова Зеленского о выходе из ядерного меморандума

Украина на сегодняшний день не может создать ядерное оружие. Об этом в воскресенье, 20 февраля, заявил политолог Константин Сивков, комментируя слова президента Украины Владимира Зеленского о возможности страны выйти из Будапештского соглашения.

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