Политолог оценил слова Зеленского о выходе из ядерного меморандума

Украина на сегодняшний день не может создать ядерное оружие. Об этом в воскресенье, 20 февраля, заявил политолог Константин Сивков, комментируя слова президента Украины Владимира Зеленского о возможности страны выйти из Будапештского соглашения.
Украина на сегодняшний день не может создать ядерное оружие. Об этом в воскресенье, 20 февраля, заявил политолог Константин Сивков, комментируя слова президента Украины Владимира Зеленского о возможности страны выйти из Будапештского соглашения.
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