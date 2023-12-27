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Жду высоких рейтингов канала Эрнста

Жду высоких рейтингов канала Эрнста

  Вообще-то с этой голой вечеринкой весело получилось. Рэпер в белых штанах сразу объяснил, дескать так себе пати, он сразу все прочухал.

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Комментарии
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Владимир Петросов
Этот рейтинг будет &quot;... со слезами на глазах&quot;.
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12 час.
Тимофей Серебряков
К сожалению, у этой публики слишком много покровителей среди олигархья и высокопоставленных персон. Ибо через эту мерзкую публику олигархьё и персоны транслируют на Запад крик неистовый, что душой и телом они с Западом, что готовы сдать всё и вся, только бы Запад не наложил руку на &quot;всё нажитое непосильным трудом&quot; (с) - баблосы и особнячки. И что пашут как рабы на галерах, чтобы пустить под откос все начинания, необходимые России, чтобы не дать ей уйти от &quot;сияющего града на холме&quot;, остаться полуколонией Запада.
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12 час.
Владимир Петросов
Нашкодившие коты прощения стали просить. Детине более 50 лет, а он до сих пор не умеет входить &quot;в те двери&quot;. Хорошо устроился - прикинулся гофрированным шлангом, сделал морду лопатой и решил высечь народную слезу. Наверняка не сам догадался, а &quot;посоветовали&quot;. Как почувствовали, что могут &quot;пролететь мимо кассы&quot; у всех задницы зачесались.
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12 час.

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