Жду высоких рейтингов канала Эрнста

Тимофей Серебряков

К сожалению, у этой публики слишком много покровителей среди олигархья и высокопоставленных персон. Ибо через эту мерзкую публику олигархьё и персоны транслируют на Запад крик неистовый, что душой и телом они с Западом, что готовы сдать всё и вся, только бы Запад не наложил руку на "всё нажитое непосильным трудом" (с) - баблосы и особнячки. И что пашут как рабы на галерах, чтобы пустить под откос все начинания, необходимые России, чтобы не дать ей уйти от "сияющего града на холме", остаться полуколонией Запада.