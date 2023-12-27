Вообще-то с этой голой вечеринкой весело получилось. Рэпер в белых штанах сразу объяснил, дескать так себе пати, он сразу все прочухал.
Жду высоких рейтингов канала Эрнста
Комментарии
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Владимир Петросов
Этот рейтинг будет "... со слезами на глазах".
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12 час.
Тимофей Серебряков
К сожалению, у этой публики слишком много покровителей среди олигархья и высокопоставленных персон. Ибо через эту мерзкую публику олигархьё и персоны транслируют на Запад крик неистовый, что душой и телом они с Западом, что готовы сдать всё и вся, только бы Запад не наложил руку на "всё нажитое непосильным трудом" (с) - баблосы и особнячки. И что пашут как рабы на галерах, чтобы пустить под откос все начинания, необходимые России, чтобы не дать ей уйти от "сияющего града на холме", остаться полуколонией Запада.
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12 час.
Владимир Петросов
Нашкодившие коты прощения стали просить. Детине более 50 лет, а он до сих пор не умеет входить "в те двери". Хорошо устроился - прикинулся гофрированным шлангом, сделал морду лопатой и решил высечь народную слезу. Наверняка не сам догадался, а "посоветовали". Как почувствовали, что могут "пролететь мимо кассы" у всех задницы зачесались.
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12 час.
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