Одесский националист Ганул заставил организатора тренинга извинятся за русский язык

Бывший соратник радикала-убийцы Сергея Стерненко, лидер «Уличного фронта», один из организаторов поджога Дома профсоюзов в Одессе, ныне волонтёр Демян Ганул заставил организатора тренинга извинятся за русский язык, на котором велась лекция и с которой выдворили истеричку-«патриотку».
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