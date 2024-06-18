Одесский националист Ганул заставил организатора тренинга извинятся за русский язык

Бывший соратник радикала-убийцы Сергея Стерненко, лидер «Уличного фронта», один из организаторов поджога Дома профсоюзов в Одессе, ныне волонтёр Демян Ганул заставил организатора тренинга извинятся за русский язык, на котором велась лекция и с которой выдворили истеричку-«патриотку».