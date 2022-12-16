Крис Хортон: «Надеюсь, в следующем матче сыграю лучше»

Новичок «Локомотива-Кубань» Крис Хортон поделился своими ощущениями от дебютного матча в Лиге ВТБ, по итогам которого он стал самым результативным игроком в команде (14 очков).

Вернуться к статье

Картина дня

наверх