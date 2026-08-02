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Почему Хрущёв отдал Крым Украине и что стало с тем, кто был против

Почему Хрущёв отдал Крым Украине и что стало с тем, кто был против

Зал молчал. Все подняли руки — и только один человек остался сидеть. Февраль 1954 года. Москва. Президиум Верховного Совета СССР рассматривает вопрос о передаче Крымской области из состава РСФСР в состав Украинской ССР.

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