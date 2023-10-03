В Москве с 15 октября повысят тарифы на проезд в общественном транспорте

Тарифы на проезд в общественном транспорте повысятся в Москве с 15 октября, в среднем стоимость билетов «Единый» на 30 и 90 дней изменится на 2 рубля, сообщил в своём Telegram-канале департамент транспорта российской столицы.
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