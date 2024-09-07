Психолог Маремпольская оценила состояние Александра Соболева в «Зените»

По словам эксперта, форвард нервировала ситуация с трансфером Клинический психолог Татьяна Маремпольская в беседе с Sport24 оценила состояние нападающего Александра Соболева после завершения трансфера из «Спартака» в «Зенит».
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