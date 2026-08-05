Украинский омбудсмен поведал шокирующе итоги проверки филиала лагеря "Артек"

Украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец в ходе проверки филиала лагеря "Артек" в Пуще-Водице обнаружил гнилые продукты, грибок на стенах, по 12 человек в комнатах, кошмарные душевые, а бомбоубежища — с водой на полу и насекомыми.