Ещё до того, как Михаил Горбачёв занял пост генерального секретаря, он изо всех сил старался показать себя хозяином страны.
Раиса Горбачёва: какой скандал устроила первая леди СССР в Лондоне
Комментарии
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Aнатолий Райков
https://rutube.ru/video/d1a4fde41a0a5101c0266ffaf75c6b7a/?t=41&r=plwd
До чего довели страну Горбачёв и Ельцин? Сажи Умалатова, депутат Верховного Совета СССР
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13 час.
Aнатолий Райков
https://rutube.ru/video/dd5765b71376ea468d15e522e35b09c5/?t=79&r=plwd
Сажи Умалатова: - Фонд Горбачева и Раисы - вывозилось все!
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13 час.
VB
Vasiliy Belokurov
надеюсь, что все они в котлах адовых варятся
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6 час.
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