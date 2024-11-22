"ШОУБИЗ ИМЕНИ ПУГАЧЁВОЙ" – ВСЁ? РУССКИЕ ПОСТАВИЛИ ЗВЁЗД ПЕРЕД НЕПРИЯТНЫМ ФАКТОМ

Tania Еременко

Некоторых артистов , молодых и талантливых, из шоу - "Ну-ка все вместе, я бы выбрала. но... не толстух мордастых. Хотите на сцену - идите в спорт.зал, как Валерия. Из тех, кто занял вторые или третьи места - тоже неплохие певцы - можно выбрать. Но... Киркорова, Лолиту, Леонтьева, Успенскую, Долину и Шуфутинского... не хочется видеть в Новый год на экране. Особенно - наркоманку Ионову-Чистякову, Лещенко... (его везде суют, хоть уже шепелявит из-за вставных зубов) и еле ходит. Да, были времена, его любили., но... пора остановиться, пока не возненавидели, как Пугалкину. Хватит, прочесали на миллионы всю Россию! На пенсию, господа, пора и честь знать!