"Шоубиз имени Пугачёвой" – всё, заканчивается? Русские зрители поставили "звёзд" перед неприятным фактом: организаторы констатируют существенное снижение интереса к надоевшим артистам.
"ШОУБИЗ ИМЕНИ ПУГАЧЁВОЙ" – ВСЁ? РУССКИЕ ПОСТАВИЛИ ЗВЁЗД ПЕРЕД НЕПРИЯТНЫМ ФАКТОМ
Комментарии
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Владимир Морж
"Но та молодёжь, которую нам активно навязывает телевидение, ещё хуже." ----- а то, что молодые не поют, а мурлычат что-то себе под нос, полная деградация.
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8 час.
владимир рябченко
Это инопланетяне... Им нет дела ни до страны, ни до народа...
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7 час.
Tania Еременко
Некоторых артистов , молодых и талантливых, из шоу - "Ну-ка все вместе, я бы выбрала. но... не толстух мордастых. Хотите на сцену - идите в спорт.зал, как Валерия. Из тех, кто занял вторые или третьи места - тоже неплохие певцы - можно выбрать. Но... Киркорова, Лолиту, Леонтьева, Успенскую, Долину и Шуфутинского... не хочется видеть в Новый год на экране. Особенно - наркоманку Ионову-Чистякову, Лещенко... (его везде суют, хоть уже шепелявит из-за вставных зубов) и еле ходит. Да, были времена, его любили., но... пора остановиться, пока не возненавидели, как Пугалкину. Хватит, прочесали на миллионы всю Россию! На пенсию, господа, пора и честь знать!
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6 час.
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