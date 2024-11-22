Страна и люди
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Страна и люди

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  • Tania Еременко
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"ШОУБИЗ ИМЕНИ ПУГАЧЁВОЙ" – ВСЁ? РУССКИЕ ПОСТАВИЛИ ЗВЁЗД ПЕРЕД НЕПРИЯТНЫМ ФАКТОМ

"ШОУБИЗ ИМЕНИ ПУГАЧЁВОЙ" – ВСЁ? РУССКИЕ ПОСТАВИЛИ ЗВЁЗД ПЕРЕД НЕПРИЯТНЫМ ФАКТОМ

"Шоубиз имени Пугачёвой" – всё, заканчивается? Русские зрители поставили "звёзд" перед неприятным фактом: организаторы констатируют существенное снижение интереса к надоевшим артистам.

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Комментарии
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Владимир Морж
&quot;Но та молодёжь, которую нам активно навязывает телевидение, ещё хуже.&quot; -----  а то, что молодые не поют, а мурлычат что-то себе под нос, полная деградация.
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8 час.
владимир рябченко
Это инопланетяне... Им нет дела ни до страны, ни до народа...
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7 час.
Tania Еременко
Некоторых артистов , молодых и талантливых, из шоу - &quot;Ну-ка все вместе, я бы выбрала. но... не толстух мордастых. Хотите на сцену - идите в спорт.зал, как Валерия.  Из тех, кто занял вторые или третьи места - тоже неплохие певцы - можно выбрать.  Но... Киркорова, Лолиту, Леонтьева, Успенскую, Долину и Шуфутинского...  не хочется видеть в Новый год на экране. Особенно - наркоманку Ионову-Чистякову, Лещенко... (его везде суют, хоть уже шепелявит из-за вставных зубов) и еле ходит. Да, были времена, его любили., но... пора остановиться, пока не возненавидели, как Пугалкину. Хватит, прочесали на миллионы всю Россию! На пенсию, господа, пора и честь знать!
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6 час.

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