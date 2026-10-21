Глава компании Криштиану Амон назвал сокращения способом повысить ответственность сотрудников. Сколько человек потеряют работу, пока не раскрывается Американский производитель чипов Qualcomm готовится сократить штат по всему миру.
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