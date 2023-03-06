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Власти Украины оценили ущерб для экологии страны в ходе СВО в $76 млрд

Власти Украины оценили ущерб для экологии страны в ходе СВО в $76 млрд

Министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Руслан Стрелец заявил, что в результате боевых действий экологии страны был причинен ущерб в размере 3 трлн гривен (около $76 млрд), а некоторые природные ресурсы были утрачены навсегда.

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