Любимый телеведущий Лукашенко: Ельцинская РФ ещё стелилась перед США, а у нас уже был Батька 

Белоруссия первой из стран бывшего СССР попала под санкции. И сколько бы президент Александр Лукашенко ни призывал Россию отказаться от конверсии в угоду Западу, в ельцинской Госдуме его не хотели слушать.
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