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Любимый телеведущий Лукашенко: Ельцинская РФ ещё стелилась перед США, а у нас уже был Батька 

Любимый телеведущий Лукашенко: Ельцинская РФ ещё стелилась перед США, а у нас уже был Батька 

Белоруссия первой из стран бывшего СССР попала под санкции. И сколько бы президент Александр Лукашенко ни призывал Россию отказаться от конверсии в угоду Западу, в ельцинской Госдуме его не хотели слушать.

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Комментарии
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Александр Глущенко
&quot;Инвесторы просят российские власти ограничить кредитование Белоруссии из-за невыплат по еврооблигациям. Эксперты сомневаются, что такие меры будут приняты, — договоренности с Минском могут носить «более кулуарный характер»&quot;
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14 час.
Александр Глущенко
нахлебники и дармоеды практически находятся в техническом дефолте.
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14 час.
Александр Глущенко
кто сказал, что крепостное право отменили ?
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14 час.

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