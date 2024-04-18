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В ФРГ задержали двух человек по подозрению в шпионаже в пользу России

В ФРГ задержали двух человек по подозрению в шпионаже в пользу России

Генпрокуратура Германии задержала двух подозреваемых в шпионаже в пользу России. Они якобы планировали совершать диверсионные операции на территории страны по поручению российских спецслужб, пишет 18 апреля Der Spiegel со ссылкой на следователей.

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