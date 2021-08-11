Приехали к родственникам в Сочи. И почти с порога услышали, что столовая за углом

ЮлияПолитикаПриехали к родственникам в Сочи. И почти с порога услышали, что столовая за угломУ нас в семье всегда было принято принимать гостей со всей ответственностью. Стол праздничный делали, наготавливали всего.Вернуться к статье116НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьЮлияПравильно! Желающих погостить родственников, наверняка немало!ААнатолийНе нравиться мне в гости ездить. И не понимаю людей, которые любят это делать. Да и принимать гостей это, смотря каких, приятно. Есть такие, что их не надо. Но вот тех кто приглашает настойчиво, а потом в столовую направляет, я понять не могу. Может желают ответный визит нанести, например, в Москву, Петербург.кормчийХочешь узнать сколько у вас родни - купи дом или квартиру у моря. А родственники, про которых в статье - свинота !ЛюдмилаВ жизни узнаем цену всему. Вот и узнали родственников получше, чего они стоят. А ,вообще, правильно сделали, что отселились.Елена ФилимоноваЛюди конечно разные ,но я бы родню в столовку не отправила,ко мне и не родственники приезжают ,всех кормлю и пою...)Владимир EвтушенкоПокормить можно с дороги, но не каждый день, это по карману бьёт крепко. Я в гости к другу ездил на 4 дня, сразу отдал 4 тысячи, и потому с чистой совестью садился за стол.Любовь ФилинаГостям, рады дважды: когда , приезжают и когда , уезжают...СергейЯ думаюдругие родственники только уехали,а до них были еще родственники, до их ещё...В общем курортный город, Москва рядом не стояла.Любовь МаловаКогда куда то еду в гости - к родным или друзьям,да даже к знакомым по переписке в инете (сейчас есть такое? можно договориться и обменяться визитами,отдохнуть,,да и многим так обходится дешевле,чем проживание в гостинице _ у мнгих с деньгами напряг, а отдохнуть и поменять обстановку хочется,несколько раз приезжали к нам,ездила и я),то всегда помогаю на кухне, мою посуду,что то чищу, мешаю на сковородке или в кастрюле,но не готовлю - мало ли,у людей свои вкусовые привычки.Иногда,когда речь заходит о блюдах, которые в этих местах незнакомы,хпо желанию хозяев могу приготовить их.И обязательно убираю за собой постель,если надо - замету или пропылесошу.Обязательно привожу с собой гостинцы из моего региона,которых точно нет там,куда еду.А уж что тоположить на стол - это обязательно.В общем,стараюсь,тобды мое присутсвие было не обремнительным,а приятным для хозяев.Владимир EвтушенкоУмное решение.ludmila CernegaОбижаться тут не на что. Не у всех есть возможность кормить гостей. Можно приготовить, но не из своих продуктов. Я считаю, надо договариваться на берегу о режиме питания.Комментировать
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