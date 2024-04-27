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Джейсон Кидд: «Напряжение растет, психологический фактор будет важным в нашей серии»

В пятницу «Даллас» победил 101:90 и вырвался вперед в противостоянии первого раунда – 2-1. «Мы все сражались за каждый сантиметр площадки, чтобы победить.

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