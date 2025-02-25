Дербенник от головной боли

Плакун-трава – матерь всех трав. В народной медицине знахари намеренно собирали корень плакун-травы в период солнцестояния и при помощи различных заговоров усиливали так называемые целебные свойства трав, которые собирали весь сезон.
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