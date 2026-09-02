Клетчатка, калий и антиоксиданты: самый полезный плод осени

Пищевая ценность инжира Инжир содержит: витамины А, С, К и группы В; калий, магний, кальций, железо и медь; антиоксиданты; пищевые волокна (клетчатку); натуральные сахара.
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