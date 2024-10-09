🔥 В Феодосии пенсионер чуть не погиб на пожаре в своей квартире В одном из домов на улице Симферопольское шоссе загорелась квартира на втором этаже, сообщает пресс-служба МЧС РФ.
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🔥 В Феодосии пенсионер чуть не погиб на пожаре в своей квартире В одном из домов на улице Симферопольское шоссе загорелась квартира на втором этаже, сообщает пресс-служба МЧС РФ.