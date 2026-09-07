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Басманный суд заочно приговорил Бажанова к 12 годам колонии

Басманный суд заочно приговорил Бажанова к 12 годам колонии

Суд арестовал имущество экс-владельца банка «Мастер-капитал» Феликса Бажанова и удовлетворил иски на сумму более 2,2 млрд рублей.

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