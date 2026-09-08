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ТАСС

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Королев поблагодарил Путина за его фразу о Тверской области как "центре русской земли"

Королев поблагодарил Путина за его фразу о Тверской области как "центре русской земли"

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Врио губернатора Тверской области Виталий Королев рассказал президенту РФ Владимиру Путину о том, что его фраза "Тверская область - центр русской земли" широко используется в регионе, в том числе на логотипах.

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